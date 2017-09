Enschede zet zich schrap voor demonstraties

Enschede is zondag een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat er preventief gefouilleerd mag worden, gezichtsbedekkende kleding verboden is en dat er mag worden gecontroleerd met camera’s.

De gemeente heeft besloten de mars van extreemrechts uit veiligheidsoverwegingen in te korten. De deelnemers lopen geen 1,8 kilometer, maar ongeveer de helft daarvan. De bijeenkomst van Fortress Europe vindt plaats tussen 14.00 uur en 16.30 uur op het grasveld langs Boulevard 1945. Er staan sprekers uit onder meer Finland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland op het programma. Ook treedt een Duitse neonaziband op.

In overleg met de KNVB is het startsein voor de voetbalwedstrijd FC Twente - FC Utrecht in Enschede gewijzigd van 12.30 in 14.30 uur. Op die manier zijn wedstrijd en demonstraties tegelijkertijd afgelopen.