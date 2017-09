premium

Dode en gewonde bij scooterongeluk Emmen

1 uur geleden

EMMEN - Bij een nachtelijk ongeluk in Emmen is een scooterrijder omgekomen. Het is een negentienjarige jongen uit die plaats. Een zestienjarig meisje uit Emmen dat ook op de scooter zat, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.