Vier aanhoudingen na vechtpartij in azc

55 min geleden

HOOGEVEEN - Na een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen (Drenthe) zijn drie bewoners aangehouden. De mannen van 22, 24 en 29 jaar oud hadden elkaar geslagen en gestoken. Een vierde betrokkene, een man van 22, wordt op een later moment aangehouden, meldt de politie.