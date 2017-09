Extra korting tegen ’hyperspits’ NS van start

Eind juli maakte De Telegraaf al bekend dat de Spoorwegen met deze test zouden komen, om te onderzoeken of het verruimen van de korting helpt bij het beter spreiden van de ochtenddrukte. Tijdens de hyperspits is het aantal in- en uitstappers twee keer zo hoog als in de rest van de spits.

Wie aan de proef meedoet, kan er flink voordeel mee behalen om een trein eerder of later te nemen. Iemand die vier keer per week tussen Arnhem en Utrecht reist, kan in drie maanden tot ruim 100 euro besparen, rekent de NS voor.

De test duurt drie maanden. Naast de proef met de korting wordt ook een reizigersonderzoek gedaan. Treinpassagiers kunnen daarin hun voorkeuren en behoeften aangeven als het gaat om reistijd en prijzen. Afhankelijk van de resultaten van de test bepaalt NS of de korting definitief wordt ingevoerd en zo ja, voor welke reizigers.

De Spoorwegen kampen met enorme drukte in de treinen, onder meer door de groeiende economie en de dalende werkloosheid. In september komen daar duizenden studenten bij. Het spoorbedrijf probeert de drukte op verschillende manieren op te vangen, onder meer door extra Sprinters te laten rijden.