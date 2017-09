Weer jonge voetballer in elkaar gezakt op veld

De jonge speler ging een paar minuten na rust even zitten omdat hij zich niet lekker voelde, schrijft Omroep Brabant. De voetballer ging vlak na rust even zitten omdat hij zich niet lekker voelde. Enkele ogenblikken later zakte hij in elkaar, na zo bleek later, een hartstilstand. De man werd een half uur gereanimeerd, met behulp van een AED. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij kunstmatig in coma wordt gehouden.

„Het ziet er niet goed uit”, zegt Harm van Stiphout van Helmondia. „Iedereen is erg aangeslagen. Voetballers zijn opgevangen bij SPV en bij onze club.” Enkele wedstrijden zijn afgelast.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat een jeugdige voetballer in elkaar zakt op het veld. Twee weken geleden stierf een 20-jarige amateurspeler uit Utrecht aan de gevolgen van een hartaanval tijdens een oefenwedstijd in Nieuwegein.

Op 8 juli dit jaar werd Ajacied Abdelhak Nouri onwel tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Een paar dagen later werd duidelijk dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft, als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer tijdens zijn hartstilstand op het veld. Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is volgens Ajax nihil.