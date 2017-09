premium

Dode man gevonden in sloot Amersfoort

52 min geleden

AMERSFOORT - In het water van de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort is zondagochtend een dode man gevonden. Het gaat om een 25-jarige man uit Polen. Uit onderzoek van de schouwarts bleek dat het slachtoffer door verdrinking om het leven is gekomen.