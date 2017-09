premium

Kopschopper van veld geplukt door politie

40 min geleden

Velsen - Een amateurvoetballer is zondagmiddag in Velsen gearresteerd nadat hij een tegenstander tegen het hoofd had getrapt. De speler is naar aanleiding van het geweld geroyeerd door zijn club. Op het moment dat de voetballer zijn agressie botvierde op de andere speler, was de wedstrijd al lang beslist.