Grote brand kringloopwinkel Amsterdam

34 min geleden

AMSTERDAM - Bij kringloopwinkel Rataplan aan de Generatorweg in Amsterdam is zondagavond laat een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar het pand in de buurt van metrohalte Isolatorweg bij Amsterdam Sloterdijk, waarin de grootste kringloopwinkel van de stad is gevestigd.