Opbrengst actie Curaçao voor St-Maarten 2 ton

25 min geleden

WILLEMSTAD - Een grote inzamelingsactie op Curaçao voor de slachtoffers van de orkaan op Sint-Maarten heeft zo'n 200.000 euro opgeleverd. Radio- en televisiezenders werkten samen en er waren optredens van lokale artiesten op het Brionplein in Willemstad, onder de naam 'One Love SXM' (Sint-Maarten). Even na middernacht (plaatselijke tijd) was de actie afgelopen en werd het voorlopige eindbedrag bekendgemaakt.