Wildplaszaak voor de rechter

Ze weigerde de plasboete, die ze twee jaar geleden kreeg opgelegd, te betalen. Waar had ze dan naartoe gemoeten, om vier uur in de nacht op het Leidseplein na sluitingstijd van de omliggende café’s. Er zijn, zo vindt Piening, veel te weinig openbare toiletten in de stad. Er zijn 35 urinoirs voor mannen en slechts twee voor vrouwen, zo becijferde zij zelf.

Opluchting in Apeldoorn

In 2010 werd door de kantonrechter in Apeldoorn bepaald dat een boete van toen 90 euro voor wildplassen kon worden verscheurd. „ Een hele opluchting”, voor de destijds 18-jarige Yentl van Maanen die na het stappen buiten een hoekje had opgezocht om te plassen. Ook toen was de inzet te weinig plasgelegenheid voor vrouwen.

Er lijkt dus hoop.