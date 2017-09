Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Vrouw helpt slachtoffer en wordt bestolen

1 uur geleden

AMSTERDAM - Een vrouw is in Amsterdam bestolen terwijl ze een tramconductrice te hulp schoot die kort daarvoor was mishandeld. Op het moment dat de passagier zich bekommerde om het slachtoffer, ging een medereiziger er met haar handtas vandoor.