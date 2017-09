Inwoners Sloten delen prijs van 2 miljoen

De grootste winnaars zijn achttien deelnemers die meespeelden met postcode 8556 AR (Menno van Coehoornstraat). Zij verdelen met elkaar een miljoen euro. In deze straat werden prijzen uitgedeeld die varieerden van 40.000 tot 120.000 euro, afhankelijk van het aantal loten dat iemand had gekocht.

Nog eens een miljoen euro ging naar alle andere inwoners van wie de postcode begint met 8556. Zij winnen ruim 6000 euro als zij dit jaar met alle trekkingen meededen. Deze winnaars krijgen per brief bevestigd wat de hoogte is van hun prijs.

Hoeveel iedere deelnemer wint, is afhankelijk van het aantal meespelende loten, het aantal verkochte loten en hoeveel Kanjerpunten (spaarpunten) men heeft verzameld. Hoe langer een lot meespeelt, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter de prijs.