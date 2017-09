Overval supermarkt Amsterdam mislukt hopeloos

De man sloot op 27 juni van dit jaar netjes in de rij van de kassa van de avondwinkel aan, al had hij wel een capuchon op, een sjaal voor zijn gezicht en een zonnebril op, zo is te zien in Bureau 20 van AT5.

Eenmaal aan de beurt, geeft hij een briefje aan de caissière. Echter, ze doet er - blijkt uit de beelden - te lang over volgens de man, waardoor hij zich genoodzaakt voelt om het briefje terug te pakken en er zonder buit vandoor te gaan.

De politie wil ondanks de mislukte overval wel weten wie deze man is en heeft dan ook een oproep op AT5 geplaatst.