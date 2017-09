Alle arrestanten Enschede weer vrij

Een spreker, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan belediging van groepen mensen en discriminatie, bleef het langste vastzitten omdat meer onderzoek nodig was, maar ook hij is op vrije voeten gesteld. De andere arrestanten maakten zich schuldig aan minder zware overtredingen. Zij werden aangehouden voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding, verboden wapenbezit, verstoring van de openbare orde, opruiing of het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs.

Meer arrestaties worden overigens niet uitgesloten. Tijdens de demonstraties zijn beeldopnamen gemaakt. Er wordt onder meer nog onderzoek verricht naar uitingen die zijn gedaan tijdens het optreden van de Duitse band Kategorie C. Die trad op bij de demonstratie van de extreemrechtse samenwerkingsorganisatie Fortress Europe, waar ook Pegida Nederland onder valt.

De bijeenkomst van Fortress Europe vond plaats op het grasveld langs Boulevard 1945. Er stonden sprekers uit onder meer Finland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland op het programma. De aangehouden spreker deed vermoedelijk zijn verhaal op deze demonstratie. De politiewoordvoerder geeft aan dat slechts een van de partijen sprekers had, maar wil niet bevestigen dat de opgepakte spreker inderdaad bij Fortress Europe hoorde.

De antifascisten van No-Hogesa en AFA Fryslân hielden tegendemonstraties. Zij hadden zich verzameld op de aangewezen plek in het Volkspark.