Burgemeester Eberhard van der Laan legt taken neer

59 min geleden

AMSTERDAM - Burgemeester Eberhard van der Laan legt zijn taken per direct neer. Dat heeft hij zojuist in een brief aan alle Amsterdammers medegedeeld. Van der Laan was al een tijd ziek. Hij meldde eerder dit jaar dat bij hem uitgezaaide longkanker is geconstateerd. De artsen hebben hem vandaag laten weten dat hij uitbehandeld is.