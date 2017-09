Premier Rutte: heel verdrietig nieuws

„Bewondering voor zijn moed en openheid. Ik heb hem laten weten dat Nederland meeleeft met hem en zijn gezin”, schrijft premier Rutte verder op Twitter.

De gezondheid van Van der Laan ging de laatste tijd zienderogen achteruit. Nadat hij in januari had bekendgemaakt dat hij ongeneeslijk ziek was, bleef hij nog aan als burgemeester.

Slag in gezicht

Ook Marja Ruigrok, de fractievoorzitter van de VVD Amsterdam, heeft gereageerd: „Je hoopt dat dit nieuws niet gaat komen maar als het dan toch komt is het een slag in je gezicht. Op dit moment denk ik vooral aan de burgemeester en zijn gezin. Hopelijk kunnen zij nog tijd met elkaar doorbrengen. De Amsterdamse VVD is de burgemeester zeer dankbaar voor zijn inzet voor Amsterdam.”