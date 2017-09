Verdriet na triest nieuws over Van der Laan

„Bewondering voor zijn moed en openheid. Ik heb hem laten weten dat Nederland meeleeft met hem en zijn gezin”, schrijft premier Rutte verder op Twitter.

Heel verdrietig nieuws van Eberhard vd Laan. Bewondering voor zijn moed en openheid. Hem laten weten dat NL meeleeft met hem en zijn gezin.— Minister-president (@MinPres) September 18, 2017

Ook andere politici reageren bedroefd op het nieuws. ,,Wat zijn we trots op hem'', schrijft mede-PvdA’er en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. D66-voorman Alexander Pechtold noemt Van der Laan ,,een gedreven bestuurder en prettig mens!”

CDA-leider Sybrand Buma wenst Van der Laan ,,en zijn gezin kracht en sterkte'' toe. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zegt dat hij ,,met verdriet de indrukwekkende brief van Eberhard van der Laan” heeft gelezen. ,,Ik dank hem voor alles wat hij voor Amsterdam en Nederland heeft gedaan en wens hem en zijn gezin veel sterkte”.

De Amsterdamse gemeenteraad reageert maandag ook verdrietig op het nieuws. De fractievoorzitters van de politieke partijen spreken tegelijkertijd hun bewondering uit voor wat hij voor de hoofdstad heeft betekend. „Je hoopt dat dit nieuws niet gaat komen, maar als het toch komt is het een slag in je gezicht”, zegt Marja Ruigrok, fractievoorzitter van de VVD. „Op dit moment denk ik vooral aan de burgemeester en zijn gezin. Hopelijk kunnen zij nog tijd met elkaar doorbrengen.” De partij is de burgemeester „zeer dankbaar voor zijn inzet voor en verbindende rol in Amsterdam.”

’Ongelooflijk triest’

„Een ongelofelijk triest bericht”, reageert de Amsterdamse D66-fractieleider Reinier van Dantzig. „We zijn er als fractie echt wel kapot van. Eberhard was een zeer betrokken burgervader die een ongelofelijk hart heeft voor Amsterdam en die als beschermheer optrad voor de vrijheid en veiligheid van de stad. Daarbij is hij een ongelofelijk fijn mens. We wensen hem en zijn gezin enorm veel sterkte en liefde de komende tijd.”

Eberhard is een Amsterdamse held, een burgervader, iemand die ik zeer bewonder en dat maakt het bericht dat hij stopt extra verdrietig.— Reinier van Dantzig (@RvDantzig) September 18, 2017

Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter voor GroenLinks: „Het komt natuurlijk niet als een verrassing maar het blijft intens verdrietig, spijtig en ontroerend.” De fractievoorzitter noemt hem „een fantastische burgemeester.” „Ik had hem graag langer als burgemeester gehad. Ik mocht natuurlijk graag een robbertje met hem vechten, maar het blijft een gemis.”

’Vreselijk voor al die Amsterdammers’

Het terugtreden van Eberhard van der Laan als burgemeester is „vreselijk voor al die Amsterdammers, de mensen waar hij zoveel van houdt”, vindt PvdA-voorzitter Hans Spekman. Van der Laan, die longkanker heeft, liet maandag weten dat behandeling niet meer mogelijk is en dat hij zijn taken neerlegt. Spekman noemt het bericht „afschuwelijk voor Eberhard en zijn familie.” „We wisten dat dit moment zou komen, maar we hoopten toch vooral dat dat nog heel erg lang zou duren.”

PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher maakte op Twitter met puntjes duidelijk dat hij stil is van het nieuws over zijn partijgenoot, met wie hij jarenlang in het Amsterdamse college van B&W zat.

De gezondheid van Van der Laan ging de laatste tijd zienderogen achteruit. Nadat hij in januari had bekendgemaakt dat hij ongeneeslijk ziek was, bleef hij nog aan als burgemeester.