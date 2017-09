Het slachtoffer, dat zwaargewond raakte, is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De schutter rende na de aanval weg. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan.

Een politiehelikopter helpt mee in de zoektocht naar de schutter. Informatie over de identiteit van de verdachte of het slachtoffer ontbreekt nog.