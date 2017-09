Grote zoekactie bajes Alphen aan den Rijn

Dat melden bronnen binnen de Penitentiaire Gevangenis (PI) en is bevestigd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De controles lijken geen enkele indruk te maken op de gedetineerden. Vorige week werden ook al telefoons en drugs gevonden, toen bleek dat een gedetineerde doodleuk online vlogs plaatste en zelfs met zijn telefoon een gesprek met een bewaarder vastlegde.

Maandagochtend om zeven uur betrad een Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) de gevangenis en begon systematisch de cellen te doorzoeken. Bij de spitactie werden drie telefoons, twee simkaarten, en vijf voorraden drugs aangetroffen. Ook vonden de LBB’ers voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zoals schroeven, bouten en een mesje.

Isoleercel

Dertien gedetineerden zijn berispt. De straffen variëren van straf op eigen cel tot het verplicht verblijf van 14 dagen in een isoleercel. „Het tegengaan van de invoer van verboden spullen blijft een prioriteit voor de DJI en haar personeel”, laat een woordvoerster weten.

Personeel in de bajes maakt zich grote zorgen over de telefoons die blijven binnenstromen. Gedetineerden kunnen heimelijk opnames maken van medewerkers. Telefoons leveren net als drugs veel geld op de in de gevangenis.