Redster krijgt klappen

52 min geleden

ZAANDAM - Een 41-jarige vrouw blijkt vorige week in Zaandam in elkaar te zijn geslagen door een groep van vier jongens, toen ze het opnam voor een oudere man die door het viertal werd belaagd. De politie is op zoek naar getuigen.