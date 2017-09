„Ik vraag me echt af hoe dat werkt. Met mijn billen onder de rand uitsteken terwijl half dronken Amsterdam in de buurt loopt? Op een plaskruis gaan zitten? Ik ben benieuwd wat de rechter in gedachten had...”, zo schrijft de organisator van het evenement op Facebook.

De evenementpagina wordt vooral overspoeld met kritische reacties op het oordeel van de kantonrechter, die besliste dat de jonge vrouw Geerte Piening alsnog een boete van 90 euro moet betalen voor wildplassen. Veel vrouwen vinden het oneerlijk dat er voor mannen wel gratis toiletten voorhanden zijn, maar voor vrouwen niet.

De rechter stelde dat wildplasser Piening in principe op een openbaar urinoir kan plaatsnemen. ,,Dat is niet prettig, maar het kan.” Piening reageerde hogelijk verbaasd. ,,Over die optie had ik eigenlijk niet nagedacht.”

In een urinoir plassen is onmogelijk voor vrouwen, vinden de meeste dames. „Ooit een tampon verwisseld in een urinoir?”, vraagt Facebookgebruiker Pauline zich spottend af. „En hoe zit dit met zwangeren die vaak moeten plassen?”