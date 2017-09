premium

NCTV weet van berichten over verdachte Londen

47 min geleden

DEN HAAG - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is op de hoogte van berichten dat een van de twee terreurverdachten van de bomaanslag afgelopen vrijdag in de Londense metro onlangs nog in Brabant was. Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie maandagavond.