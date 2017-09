Meeste geld naar zorg,leraren en veiligheid

In de troonrede zal de koning vandaag naar verwachting terugblikken op de verdiensten van het VVD/PvdA-kabinet. Nu de PvdA afzwaait, wordt aangenomen dat de vorst zal stilstaan bij paradepaardjes van die partij, zoals de hogere lerarensalarissen en de plussen in de koopkracht.

De tegenslag waar Sint-Maarten onder gebukt gaat, zal ook zeker aan de orde komen. Verwacht wordt dat de koning zal oproepen tot barmhartigheid en eenheid in ons koninkrijk.

Uitgelekt

Minister Dijsselbloem (Financiën) biedt vanmiddag zijn koffertje aan de Tweede Kamer aan met daarin de Miljoenennota. Daarvan is veel nieuws al eerder naar buiten gesijpeld. Extra aandacht is er dit keer voor veiligheid, leraren, de fiscus en natuurlijk de zorg, die duurder is dan ooit.

In de Miljoenennota, die vrijdag al door De Telegraaf kon worden onthuld, valt op dat de zorg dit keer zelfs Sociale Zaken van de eerste plek stoot als het om de overheidsuitgaven gaat. Die duurdere zorg wordt volgend jaar door iedereen in de portemonnee gevoeld.

Zorgtoeslag

In ieder geval stijgen zowel de zorgpremie als het eigen risico. De gemiddelde maandpremie komt in 2018 neer op zo’n 113,50 en het eigen risico groeit van 385 naar 400 euro. De laagste inkomens krijgen de stijgende zorgkosten gecompenseerd. Hun zorgtoeslag stijgt volgend jaar met 130 euro.

De geplaagde verpleeghuiszorg krijgt er een flinke som geld bij. Het moet de kwaliteit in de zorginstellingen omhoog krikken. Voor 2018 gaat het om een bedrag van een kleine 500 miljoen euro. In de jaren daarop moet dit groeien naar liefst 2,1 miljard euro per jaar.

Veiligheid

Het demissionaire kabinet reserveert daarnaast extra geld voor de veiligheid in ons land. Het geld, zo’n 120 miljoen euro, vloeit onder andere naar inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de politie. Ook is er meer geld voor de marechaussee om Schiphol te bewaken en er komt een Landelijk Expertisecentrum Terrorisme. Voor cyberveiligheid komt in totaal 26 miljoen euro beschikbaar.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) krijgt er op de valreep 75 miljoen extra om zijn Belastingdienst op te lappen. De fiscus heeft verouderde computersystemen. Het door het kabinet uitgetrokken extraatje dient als buffer. Het kan worden ingezet als de belastinginning in gevaar komt.

Basisschoolleraren krijgen, zoals het er nu naar uitziet, volgend jaar een flinke plus op hun loonstrook. Rutte II maakt er 270 miljoen euro extra voor vrij. Het levert zo’n kleine drie procent aan extra salaris op. De docenten zelf zijn er ontevreden over. Ze vinden dat ze nog meer geld zouden moeten krijgen en zullen gaan staken op 5 oktober.

Koopkracht

Als het om de koopkracht gaat, is er positief nieuws. Gemiddeld krijgt iedereen er volgend jaar 0,6 procent bij. Werkenden gaan er met 0,7 procent het meest op vooruit, maar ook uitkeringsgerechtigden kunnen een plus noteren. Voor hen gaat het om 0,3 procent. Gepensioneerden stijgen 0,6 procent in koopkracht. De werkloosheid komt volgend jaar op 390.000 mensen.