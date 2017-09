Oproep: applaus voor Eberhard van der Laan

Maandagmiddag liet Eberhard weten zijn taken als burgemeester naast zich neer te leggen. In een afscheidsbrief aan de Amsterdammers liet hij weten dat hij uitbehandeld is en dat hij zich ziek heeft gemeld bij de commissaris van de Koning.

In de brief bedankte hij de Amsterdammers voor hun steun en vertrouwen. „Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld.” Hij sloot de brief af met: „Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.”

’Om hem te eren’

„Wij willen wat terugdoen voor deze prachtige man, onze burgervader. Om hem te eren organiseren we op woensdag 20 september een daverend, oorverdovend, massaal applaus, bij de ambtswoning. Een groot applaus voor Van der Laan”, schrijft de Facebookpagina Applaus voor Eber <3. Woensdagavond om 20.00 uur is het verzamelen bij de ambtswoning.