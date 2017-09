premium

Man (28) uit Kampen overleden na ongeluk Zwolle

31 min geleden

ZWOLLE - Het slachtoffer van een verkeersongeluk zondagmiddag in Zwolle, is aan zijn verwondingen bezweken. De 28-jarige man uit Kampen kwam met zijn motor in botsing met een auto op de kruising en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later.