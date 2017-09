Bizarre diefstal: 182 duiven in Den Helder gestolen

,,Mijn vader is er kapot van’’, vertelt zoon Dennis van der Eijk aan het Noordhollands Dagblad. Dennis loont een beloning uit van duizend euro voor wie de gouden tip levert die leidt tot het terugvinden van de duiven.

,,Deze duiven zijn het resultaat van 54 jaar hobby. Mijn opa is ermee begonnen toen mijn vader tien was. Tienduizenden euro’s is er in de loop van de jaren in gaan zitten en een ontelbare hoeveelheid tijd en liefde. Dat is allemaal kapot als deze dieren niet terugkomen. Ik heb mijn vader niet zo stuk gezien sinds het overlijden van opa. Hij heeft al gezegd dat als hij ze niet terug ziet, hij er helemaal mee stopt. Dat zou eeuwig zonde zijn.’’

Foto: Dennis van der Eijk / Facebook

’Ten dode opgeschreven’

Het is een bizarre diefstal, vindt Dennis die niet snapt waarom het hele hok is leeggehaald. ,,Áls ik iets zou stelen, zou ik me concentreren op die paar echt waardevolle duiven, die prijzen hebben gewonnen, waar mijn vader mee fokt. Vorig jaar is hij nog kampioen geworden van de hele Kop van Noord-Holland. Maar werkelijk alles is meegenomen. Ook die jonkies; die buiten hun hok ten dode zijn opgeschreven.’’

Volgens Dennis zijn de dieven meegenomen door mensen die goed met duiven om kunnen gaan. Maar wie? „Boze buren? Uitgesloten, hij heeft geen naaste buren en duiven stinken niet. Hier heeft niemand last van gehad. Jaloezie van een collega? Dierenrechtenactivist? Ik heb werkelijk geen idee.’’

Foto: Dennis van der Eijk / Facebook

Afwachten tot zondag

Dennis heeft al melding gemaakt bij de politie. Al de duiven komende zondag niet terug zijn, gaat de aangifte de deur uit. ,,Het lijkt me dat dat lang genoeg is om tot inkeer te komen.’’