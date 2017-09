Al uw vluchtgegevens in register

Luchtvaartmaatschappijen worden verplicht al hun reserverings- en check-in-gegevens te verstrekken. Komend jaar wordt er 12,2 miljoen euro uitgetrokken voor de zogeheten eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Dat bedrag loopt op tot maar liefst 22,2 miljoen euro in 2020.

De eenheid moet volgend jaar al operationeel zijn. Pi-NL zal dan de reisgegevens verwerken en analyseren in samenwerking met vergelijkbare eenheden in andere landen. Het kabinet denkt met het systeem terrorisme en zware criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

EU-richtlijn

Dat alles blijkt uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat departement zegt hiermee een toekomstige EU-richtlijn uit te voeren. Eerder was er in de Tweede Kamer heftig protest tegen de instelling van zo’n databank voor reisgegevens. „Ik zit niet te wachten op een standaard vakantieregister”, zei bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff in 2014, destijds nog VVD-Kamerlid.

Maar na meerdere aanslagen verdween die kritiek langzaam. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht dan ook de benodigde wetgeving voor het verzamelen van de gegevens, vlug door het parlement te kunnen loodsen.

