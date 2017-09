Hypotheekrenteaftrek beperkt

Volgend jaar is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 49,5 procent. Dit jaar is dat nog 50 procent.

Huizenkopers mogen komend jaar opnieuw minder lenen. De maximale hypotheek wordt 100 procent van de waarde van de woning. Dit jaar is dat nog 101 procent. Kopers moeten daardoor meer eigen geld meenemen om bijkomende kosten te financieren.

Voor Verenigingen van Eigenaren komen er nieuwe regels. Ze zijn vanaf volgend jaar verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Ook komen er subsidies om energiebesparing te stimuleren.