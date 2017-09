Mannen vast na onderscheppen 3800 kilo coke

De opgepakte personen zijn een 56-jarige man uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Roosendaal. De zeecontainer kwam uit Colombia en was geladen met bananen. Bij een douanecontrole in de haven van Antwerpen, bleek dat die bananen alleen maar een dekmantel waren.

Cokevangst

Het gaat om een van de grootste cocaïnevangsten ooit. In 2005 werd in de haven van Rotterdam 4200 kilo cocaïne ontdekt. Juni vorig jaar onderschepte de douane in Rotterdam een container met 4000 kilo cocaïne verstopt tussen een lading ananassen.

De recherche en de douane Antwerpen en de politie van Antwerpen stelden na de vondst een onderzoek in. De recherche greep in nadat de container was afgeleverd op een adres in Breda. De twee verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.