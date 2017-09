Taxi’s Amsterdam slecht gewaardeerd

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de waardering voor de taxibranche en taxiritten lager is dan de afgelopen jaren. Er wordt onder meer geklaagd over te dure ritten, gebrek aan stratenkennis en een slechte service. Ook hebben er in 2015 en in de eerste helft van 2017 in Amsterdam een aantal ernstige incidenten voorgedaan. Zo zijn er gevallen van afpersing, (seksuele) intimidatie, ritweigering en expres omrijden bekend. In 2016 werden maar liefst 500 vergunningen ingetrokken van in totaal 4000 chauffeurs.

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) wil dat de Amsterdamse taximarkt meer gaat doen om de slechte waardering op te krikken. Hij wijst naar de taxi-organisaties: “De slechte waardering geeft aan dat er echt een schep bovenop moet. We hebben de afgelopen jaar iets meer grip op de opstapmarkt (op standplaatsen, red.) gekregen door onder andere strakkere aansturing. Dat is een stap vooruit, maar de branche is er nog niet.”

Het huidige taxibeleid van de gemeente Amsterdam is in 2012 vastgesteld om een kwaliteitsverbetering op de opstapmarkt te bewerkstelligen voor de klant. Naast verbetering van de service en kwaliteit, zou uiteindelijk ook minder handhaving vanuit de gemeente nodig zou zijn.

Zelfregulering

Deze ’zelfregulering’ bleek in vorig jaar niet op het gewenste niveau en ondanks extra handhaving is het gewenste effect ook halverwege 2017 nog niet bereikt. Litjens: „Sterker nog, de waardering voor een taxi vanaf een standplaats is de afgelopen jaren minder geworden.” Volgens de gemeente wordt er door de overkoepelende taxiorganisaties te weinig controle uitgevoerd op en te weinig opgetreden naar de aangesloten chauffeurs.

Nieuw beleid

Ook het groeiend aantal taxi’s in de stad is problematisch. Daarom vindt de gemeente dat er nieuw beleid nodig is om taxi’s die op afstand besteld worden, bijvoorbeeld via Uber, beter aan te kunnen sturen. De gemeente heeft nu wettelijk vrijwel geen mogelijkheden om dat te reguleren. „Het groeiend aantal taxi’s creëert problemen voor de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en openbare orde - met name in stadsdeel Centrum.”