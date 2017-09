Criminele sector is spekkoper

Vorig jaar wist justitie nog een recordbedrag van 416 miljoen euro te vorderen. Voor dit jaar was er daarom ook een hoog, maar iets voorzichtiger, bedrag voor die inkomstenpost geraamd. Dat streefbedrag wordt echter bij lange na niet gehaald.

Een meevaller voor de criminele sector dus, maar niet voor de schatkist. Het kabinet denkt nu maar 224 miljoen op te kunnen halen in 2017, slechts iets meer dan de helft van wat vorig jaar werd afgepakt.

Goede sier

Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte vandaag in een persbericht goede sier door te zeggen dat er 30 miljoen extra beschikbaar komt voor teams die crimineel geld afpakken. Daarbij werd niet vermeld dat het was om deze negatieve trend te keren. Deze tegenvaller zat ’verstopt’ in de onderliggende begroting.