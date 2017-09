Daarmee wordt het financiële gat gedicht dat ontstaat omdat de legalisering van de online kansspelen nog altijd op zich laat wachten. Het wetsvoorstel daartoe ligt nu in de Eerste Kamer.

Het idee is dat het tarief een half jaar nadat het voorstel alsnog in werking is getreden, weer wordt teruggebracht naar 29 procent. Dat is namelijk de periode die de kansspelautoriteit nodig heeft om vervolgens de nieuwe regels door te voeren.

De planning is nu dat de wet halverwege 2018 in werking treedt.