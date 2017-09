’Beelden killer op sociale media’

Zeki Yumusak (41, inzet) werd in juli doodgeschoten in zijn auto.

Het programma Opsporing verzocht liet dinsdagavond zo’n filmpje zien. Yumusak maakte het op 25 juli, een paar uur voordat hij rond middernacht van dichtbij werd doodgeschoten in zijn auto op de Langenhorst in Rotterdam-Zuid. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat hij naar deze plek is gelokt.

Het rechercheteam dat de kille afrekening van de Nederlands-Turkse man onderzoekt, heeft ontdekt dat Yumusak zich al langer ernstig bedreigd voelde. De politie bevestigt nu dat de man een criminele achtergrond had.

Dochters

Yumusak woonde van kinds af aan in Nederland. Hij was vader van twee dochters, runde een autoverhuurbedrijf en was actief als beveiliger. Op 25 juli had Yumusak wat afspraken in Rotterdam. Zo bezocht hij ’s avonds de inmiddels opgedoekte amateurvoetbalvereniging Kocatepe aan de Oldegaarde in de Maasstad. Een club met vooral Turkse leden. Het viel mensen in de kantine op dat Yumusak onrustig was.

Zeki Yumusak (41, inzet) werd in juli doodgeschoten in zijn auto. Foto: Beeld MediaTV.nl

Na het bezoek en een ontvangen telefoontje reed Yumusak in een zwarte Seat Leon zijn dood tegemoet. Naar nu blijkt had de crimineel eerder die avond op de plek aan de Langenhorst ook al een afspraak.

Roof van drugs

De politie kijkt bij de moord naar verschillende scenario’s. Yumusak was eerder betrokken bij een ernstige vechtpartij in Amsterdam en ook gaat het verhaal dat hij betrokken zou zijn geweest bij de roof van drugs en geld van een grote crimineel. De liquidatie van Yumusak zou verband houden met de liquidatie van de 50-jarige Mustafa Ates uit Vlaardingen eerder die maand en een vergelding zijn voor die ’rip’. De twee kenden elkaar.

De politie zoekt getuigen van de moord en de eerdere afspraak van Yumusak op de Langenhorst. Ook hoopt het onderzoeksteam dat mensen zich melden met informatie over de door de schutter gebruikte auto’s: een Toyota Auris en een BMW 325i die beide uitgebrand werden teruggevonden.