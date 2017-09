Moeder dode baby heeft roots in Zuidoost-Azië

Dinsdag werd in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak besteed.

Nadrukkelijk werd gezegd dat de moeder ook in Nederland kan wonen, maar dat in ieder geval haar oorsprong in dat deel van Azië ligt. De vuilniszak met de stoffelijke resten van het jongetje werd op 3 augustus gevonden in de plantenbak op de Antoine Platekade achter het Nieuwe Luxortheater. Een vrouw die haar hond uitliet, ontdekte het lichaampje.

Het is niet duidelijk wanneer de baby precies is overleden. Wel is duidelijk dat de baby was volgroeid. Het kindje was omstreeks 24 juli al niet meer in leven. De politie zal het kindje op korte termijn een laatste rustplaats geven. Samen met de gemeente wordt een besloten bijeenkomst voorbereid.