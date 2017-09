Nieuwe veiling voor mobiele netwerken in 2019

Het kabinet wil de koppositie van Nederland op het gebied van mobiele infrastructuur versterken. Bedrijven en consumenten moeten ook in de toekomst altijd en overal toegang hebben tot de snelste draadloze communicatie. Dat geldt als cruciaal, want producten en diensten zoals mobiel internetten en contactloos betalen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via mobiele communicatie neemt de komende jaren alleen maar toe, aldus minister Henk Kamp. De nieuwe veiling leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten. ,,Zo creëren we een basis waarmee de digitale economie in Nederland ook in de toekomst volop kan blijven groeien.”

De laatste grote veiling van frequenties voor draadloze communicatie was in 2012, toen met KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 als succesvolle bieders. De veiling leverde de schatkist 3,8 miljard op.