Eurlings: strafblad en toch verklaring goed gedrag

Daarmee kan hij aanblijven als bestuurder van de sportkoepel NOC-NSF. ,,Het gevoel van ongemak rond Eurlings is door zijn VOG voor mij persoonlijk verdwenen’’ zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC-NSF.

NOC-NSF-bestuurder Eurlings kwam in opspraak toen zijn ex-vriendin aangifte tegen hem deed. Ze beschuldigde hem van mishandeling. Ze liep daarbij een gebroken elleboog, een hersenschudding en kneuzingen op. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld. Eurlings trof een schikking met zijn ex-vriendin en kreeg een aantekening op zijn strafblad.

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt of iemand een VOG kan krijgen. Daarbij wordt gekeken of het strafblad relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis heeft geoordeeld dat de schikking het bestuurlijk functioneren van Eurlings niet in de weg stond, aldus het AD.