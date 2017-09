premium

Man opgepakt na vondst dode in Braamt

43 min geleden

BRAAMT - Agenten hebben in het Duitse Emmerich, net over de grens, een 32-jarige man opgepakt nadat aan de Nederlandse kant van de grens een dode man was gevonden. Het lichaam lag in een sloot aan de kant van de weg bij Braamt (Gelderland). De politie vermoedt dat het slachtoffer in de nacht van dinsdag op woensdag is doodgereden en degene die dat heeft gedaan de plaats van het ongeval heeft verlaten.