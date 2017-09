premium

Zes autobranden in één nacht in Amsterdam

52 min geleden

AMSTERDAM - De recherche in Amsterdam doet uitgebreid onderzoek naar een serie autobranden in de wijk Watergraafsmeer. Daar gingen in één nacht tijd een politiewagen en een touringcar in vlammen op. Ook vier auto's op de Linnaeusparkweg, de Linnaeushof en de Fraunhoferstraat brandden uit.