premium

Zorgmedewerkers in Lopik slaken noodkreet

43 min geleden

LOPIK - Medewerkers van zorginstelling AxionContinu in Lopik hebben een noodkreet geslaakt over het chronisch gebrek aan personeel in de nacht. Er zou maar één medewerker op zestig bewoners beschikbaar zijn en de directie weigert naar verluidt een tweede verpleegkundige in te zetten.