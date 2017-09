premium

Voorbijgangster ontdekt man op scootmobiel in sloot

16 min geleden

PRINSENBEEK - Een vrouw ontdekte woensdagmiddag in Prinsenbeek een oudere man met scootmobiel in een sloot. Het was een diepe sloot waar water in stond. Met enige moeite konden de hulpdiensten worden gebeld. Die kwamen massaal naar de Polderweg toe.