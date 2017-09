Tot 20 jaar cel voor moord Yvon Pfaff

Het slachtoffer was door de vrouw naar een vakantiehuisje gelokt, waar hij door haar echtgenoot met een vuurwapen werd omgebracht. Twee broers van de schutter legden het lichaam in een auto die ze vervolgens in brand staken.

Hoogste straf voor schutter

De hoogste straf (20 jaar) was voor de schutter. Zijn vrouw kreeg 17 jaar cel. De man die opdracht had gegeven voor de moord moet 18 jaar de cel in. Het hof veroordeelde de broers van de hoofdverdachten tot 11 en 12 jaar gevangenisstraf.

De opgelegde straffen zijn iets lager dan de straffen die de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch had geëist.

Gezien als brein

De opdrachtgever had zich tegen de andere veroordeelden voorgedaan als lid van de Italiaanse maffia en hen uitgenodigd ook lid te worden. Hoewel hij bij de uitvoering van de moord niet aanwezig was, wordt hij gezien als het brein. Hij had grote inbreng in het moordplan dat hij samen met de schutter en zijn vrouw bedacht. Ook was hij degene die bepaalde wat er na afloop met het lijk en de auto moest gebeuren.

Het precieze motief voor de moord is nooit duidelijk geworden. Het lijkt erop dat financieel gewin een van de redenen is. Een andere reden zou rancune zijn omdat het slachtoffer afspraken niet zou zijn nagekomen en hij de vrouw en haar echtgenoot lichamelijk of mentaal leed zou hebben toegebracht.