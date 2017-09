premium

SP doet afdeling Hoorn in de ban

37 min geleden

DEN HAAG - De lokale afdeling van de SP in Hoorn mag in maart niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft het landelijk partijbestuur besloten. Een Haagse woordvoerder van de partij kon niet verder in detail treden en verwees door naar het partijbestuur. Dat was niet direct bereikbaar voor commentaar.