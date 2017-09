Zalm: eigen risico volgend jaar niet omhoog

Informateur Gerrit Zalm laat de Tweede Kamer weten dat VVD, CDA, D66 en CU via een spoedprocedure een poging willen doen om het bedrag voor volgend jaar te bevriezen op 385 euro.

Veel partijen pleitten in de verkiezingscampagne voor een verlaging of afschaffing van het eigen risico. Onder hen ook CDA en ChristenUnie, die momenteel met VVD en D66 praten over de vorming van een nieuw kabinet. Geen enkele partij bepleitte een verhoging.

De PvdA laat meteen al weten ontevreden te zijn met een gelijkblijvend eigen risico. Kamerlid Nijboer wil een „verdere verlaging.” Vanavond praat de Tweede Kamer er verder over tijdens een debat met minister Schippers (Volksgezondheid).