Dijksma botst met Kamer over luchtruim

Het luchtruim moet in 2023 opnieuw ingericht zijn. Sneller kan deze „enorme forse operatie” niet worden doorgevoerd, aldus de bewindsvrouw. De klus is complex door de grote drukte in het luchtruim en de ingewikkelde banenstelsels van de Nederlandse luchthavens. Ze erkende wel dat er vertraging is geweest door een conflict met de luchtverkeersleiders.

Bij de toekomstige regeringspartijen VVD, CDA en D66 viel deze verklaring niet goed. De staatssecretaris „probeert te verhullen wat er mis is gegaan”, zei D66’er Rob Jetten. „De herindeling had er gisteren al moeten zijn”, meende Barbara Visser van de VVD. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd, vroeg Marijn van Helvert (CDA) zich af.

’Zeker niet het geval’

Volgens het drietal heeft het proces tussen 2012 en 2015 ongeveer stil gelegen. Dat is zeker niet het geval, meent Dijksma. De militaire en civiele luchtverkeersleiders gaan samen en op ambtelijk niveau is het proces al lang in gang gezet. Ook met de buurlanden wordt al gepraat over de herindelingsplannen, zei ze.

Lelystad moet vanaf 1 april 2019 een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen zodat die laatste verder kan groeien. Dat kan met 10.000 starts en landingen jaarlijks zonder een nieuw ingericht luchtruim. Maar om de geplande 45.000 vluchtbewegingen te halen moet het luchtruim wel worden gereorganiseerd.

’Pionieren wat we doen’

Dijksma wil proberen prijsvechters te dwingen van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Maar ze weet niet of ze hiervoor het groene licht krijgt van Brussel. „Het is pionieren wat we doen”, zei ze. Komt de maatregel er niet dan zou haar opvolger kunnen denken aan een speciale belasting op de tickets (vliegtaks) om maatschappijen zo te dwingen naar Lelystad te vertrekken, zei ze.

Er is verzet tegen uitbreiding van Lelystad. Provincies en gemeenten vrezen geluidsoverlast. In november moet de Kamer besluiten over de vliegroutes, anders loopt de uitbreiding vertraging op, waarschuwde Dijksma.