Amsterdam groet zijn zieke burgemeester

De initiatiefnemer van de groet kwam na die mededeling van de burgemeester op het idee van een staande ovatie voor de burgemeesterswoning. Die barstte om 20.00 uur los, en hield minutenlang aan. Massaal zongen het publiek ’Aan de Amsterdamse Grachten’ van Pieter Goemans.

Eberhard van der Laan maakte maandag bekend zijn werk neer te leggen. Hij is uitbehandeld, en hem rest niet veel tijd meer.

„We hebben vandaag aan de burgemeester laten zien dat hij niet alleen van de stad houdt, maar dat deze stad ook keihard van de burgemeester houdt”, schalde iemand van de organisatie na de ceremonie door de luidspreker. Op dat moment viel een dame uit het publiek hem bij: „Heel Nederland houdt van Eberhard!”

Femke van der Laan, de vrouw van Eberhard, met hun kinderen. Ze bedankte de aanwezigen. Foto: ANP

Foto: ANP

De burgemeester was thuis. Zijn vrouw Femke kwam even naar buiten om iedereen namens haar man te bedanken. Op Twitter stelt Pieter van Vollenhoven voor om van het gebaar een landelijk saluut te maken. „Laten we een tijd en een dag afspreken dan kunnen wij tegelijk in heel Nederland klappen.”