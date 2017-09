Bodem te zwak voor snelle trein naar Duitsland

Een snelle trein op het traject is belangrijk voor de Wunderline. Met die lijn moeten reizigers snel en comfortabel van Groningen naar Bremen kunnen reizen en weer terug. Wanneer een trein 140 kilometer per uur rijdt in plaats van de huidige 120 kilometer per uur, dan gaat de grond onder het spoor meer schudden. De mate waarin de grond heen en weer beweegt, de zogeheten grondversnelling, wordt dan te groot.

Door de bodemgesteldheid kan een snelle trein tussen Groningen en Bad Nieuweschans alleen rijden als de bodemgesteldheid wordt aangepast, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). „Maar zo’n verbetering loopt wel meteen in de papieren.”