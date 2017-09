Video van ’pedo’ met vieze praat opgedoken

„Hallo Cassandra, zou jij het fijn vinden als wij bij elkaar komen, en ik jouw *** even lik, en daarna mag jij....”, zo begint de video.

Foto met ’gereedschap’

De oudere man zou de Alkmaarse pedofiel André K. zijn. Hij heeft eerder dit jaar twee minderjarige meisjes lastiggevallen, waarna hun vader naar het huis van K. is gegaan om een burgerarrest te plegen.

De vader, Cornel Gorsselink, vertelde eerder aan De Telegraaf hoe zijn dochter (12) smerige berichtjes kreeg van K., die intieme vragen stelde en seksuele verzoeken deed. Ook stuurde hij foto’s van hemzelf naar de meisjes waarop hij „met zijn gereedschap” staat, aldus Gorsselink.

In de woning van K. werd kinderporno aangetroffen. Inmiddels is hij weer op vrije voeten, maar wel blijft hij verdachte en heeft hij een internetverbod gekregen. Het OM laat in een reactie weten dat het de video onderzoekt.

„Mocht blijken dat dit filmpje door verdachte vervaardigd en gepubliceerd is tijdens deze recente schorsing, dan kan het OM aan de rechtbank vragen de schorsing ongedaan te maken zodat verdachte weer vastgezet wordt”, aldus het OM.