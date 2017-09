ANWB kreeg 700.000 telefoontjes

„In totaal zijn er deze zomer een kleine 700.000 telefoontjes bij ons binnengekomen en dat is echt extreem veel”, zegt directeur Victor Geskes. „Wat vooral opvalt, is dat we met veel meer natuurgeweld te maken hebben gehad waardoor vakantiegangers in de problemen kwamen en geholpen moesten worden.”

„De aardbeving in Kos, bosbranden in Portugal en Frankrijk, hagelbuien aan het Gardameer, overstromingen in Toscane... Het hield maar niet op.”

