Landen bekrachtigen afspraken vervolging MH17

In New York ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne de afspraken die ze daarover hebben gemaakt.

Een van die afspraken is dat de vervolging en berechting van de daders van het neerhalen van de MH17 in Nederland zal plaatsvinden. De vijf landen die het document ondertekenden maken deel uit van het zogeheten Joint Investigation Team. Volgens minister Bert Koenders bewijst de ondertekening dat de landen vastberaden zijn om de daders voor de rechter te brengen.

,,We hebben in juli gekozen voor vervolging naar Nederlands recht, maar met een duurzame internationale samenwerking en steun. Want het gaat bij de waarheidsvinding en genoegdoening niet alleen om de Nederlandse slachtoffers, maar om alle slachtoffers afkomstig uit 17 landen en vijf continenten'', aldus Koenders.