Meer dan miljoen mensen ernstig eenzaam

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Een op de drie mensen (30 procent) voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid komt bij mannen (8 procent) en vrouwen (9 procent) vrijwel even vaak voor.

Ongeveer 78 procent van de Nederlandse bevolking denkt dat eenzaamheid heel vaak voorkomt onder ouderen. Cijfers geven echter aan dat het percentage eenzamen onder 60-74 jarigen niet hoger is dan onder 18-59 jarigen.

Eenzaamheid is dus niet leeftijdgebonden, al komt het onder de alleroudsten meer voor. Zo krijgen 75-plussers te maken met allerlei omstandigheden die eenzaamheid in de hand werken, zoals overlijden van de partner en fysieke of geestelijke beperkingen.

Bijna 60 procent van de gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars voelt zich eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt meer voor bij gescheiden mensen (20 procent) dan bij weduwen of weduwnaars (16 procent).

Eenzaamheid kent verschillende soorten. Sociaal en emotioneel zijn de voornaamste. Emotionele eenzaamheid doet zich voor als iemand een intieme band mist met een of meerdere mensen. Meestal gaat het om de levenspartner. Bij sociale eenzaamheid draait het om het gebrek aan sociale contacten, het missen van vrienden, kennissen of collega’s.

Wanneer iemand weinig of geen contacten heeft is er sprake van een sociaal isolement. Het is niet hetzelfde als eenzaamheid. Sociaal isolement is een situatie; eenzaamheid is een gevoel.

In de aanpak van eenzaamheid werken meer dan veertig organisaties samen, waaronder Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem en Humanitas. Ze hebben zich verenigd in de Coalitie Erbij.